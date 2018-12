Sich an dieser Stelle zu fragen, wie man auf die Idee kommt, ein Porträt seiner Tochter auf seinen Arm zu pflastern (und dann zu hoffen, dass sie sich auch darüber freut – was sie laut ihres Insta-Posts auch getan hat, aber was will sie auch sagen – eh zu spät jetzt), ist durchaus angebracht. Vor allem, weil es sich beim tätowierten Gesicht bei näherer Betrachtung um kein aktuelles Bild handelt. Das Foto ist nämlich vor rund eineinhalb Jahren anlässlich einer Beauty-Messe entstanden Ein bisschen seltsam das alles!

Zwei Annahmen, die den Sachverhalt aber plausibel erklären könnten: Ron wollte einfach unbedingt auch mal im Tattoostudio des Celeb-Stechers Mark Mahoney, Gründer des Shamrock Social Clubs und Lieblings-Tätowierer von Brad Pitt und Johnny Depp, vorbei schauen. Oder sein fehlendes Gespür für adäquate Geschenke ist Schuld. Das hat er nämlich schon öfter unter Beweis gestellt. Das letzte Mal an Weihnachten 2017, als er Chrissys Hubby John Legend einen “Heater for his Peter” geschenkt hat. Einen Peniswärmer also. Well...

Vielleicht wollte er zu Chrissy zu ihrem Geburtstag ja etwas Unvergängliches und Persönliches schenken. Naja Ron, das üben wir vielleicht nochmal.