Einfach unmöglich, seinen Hund mit in eine laute Bar zu nehmen!

Ui, der Rock ist viel zu kurz – die muss doch frieren!

Boah, wieso macht sich mein Nachbar im Tram jetzt so breit?

So oder so ähnlich klingen meine Gedanken, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Ich bin oft am Motzen und urteile voreilig – keiner ist vor dem Richterhammer in meinem Kopf sicher. Nicht nur fremde Menschen müssen sich meinem Urteil stellen, auch meine Freunde und Familie werden schneller bewertet und schubladisiert als mir lieb ist.

Das muss aufhören, findet auch US-Autorin Gabrielle Bernstein, die in ihrem Buch "Judgement Detox" einen Sechs-Punkte-Plan zusammengestellt hat, der uns dabei helfen soll, weniger zu urteilen. Der erste Punkt ist dabei wohl der Zentralste: "Witness your judgment without judgment." Heisst so viel wie: Werde dir über dein Urteilen bewusst – ohne dich selbst dafür zu verurteilen.

Das kenne ich schon von meinem achtwöchigen Mindfulness-Kurs, den ich vor einiger Zeit gemacht habe. Ein Beispiel: Beim Meditieren juckt der Fuss und die Gedanken schweifen ab. Wer achtsam ist, bemerkt das, verurteilt sich aber nicht dafür und konzentriert sich einfach weiterhin auf den Atem.