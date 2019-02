- und woher kommen Sie?? - eh, ich bin Deutscher. - ich meine wo Sie geboren sind? - in Hamburg. - und Ihre Eltern!? - die sind auch deutsch, leben seit +40 Jahren in Hamburg. - Und wo sind sie geboren? - in Kabul. - verstehe, dann sind Sie Afghane! - 😑 #vonhier

Man schämt sich ein bisschen, wenn man die kurzen Dialoge liest. Man schämt sich für das grosse Bedürfnis sehr vieler Menschen, alles und jeden in eine Schublade stecken zu müssen. Und man fragt sich still, ob man in der Vergangenheit vielleicht selbst schon mal so dämlich nachgehakt hat.

Der Hashtag #vonhier ist wichtig. Denn er stellt die Frage, wo Rassismus eigentlich anfängt. Dass es darauf keine universell gültige Antwort gibt, ist gerade gut – dann können wir alle umso mehr darüber nachdenken.