Gender-Reveal-Partys, bei denen das Geschlecht des Babys verkündet wird, haben vermutlich mehrere Erfinderinnen. Eine der ersten dokumentierten Partys schmiss jedoch Bloggerin Jenna Karvunidis aus Los Angeles.

Es war 2008 und der Kuchen war wie eine Gummiente geformt: Jenna, die ihr erstes Kind erwartete, schnitt den Kuchen auf und zeigte den rosa Zuckerguss zwischen den Teigschichten: It's a girl! Die Fotos der Partys teilte sie auf einem Mama-Blog.

Rosa oder Blau

Im folgenden Jahrzehnt entstand dann ein regelrechter Wettkampf um den tollsten Gender-Reveal – angetrieben von perfekten Pinterest-Bildern und süssen YouTube-Videos. Am Ende wird immer die Farbe Rosa oder Blau enthüllt: egal ob in einem Kuchen, als M&Ms, Luftballons, aus denen Konfetti rausplatzt oder als Feuerwerk.

Jenna Karvunidis erzählte nun der amerikanischen "Elle", dass sie diese Entwicklung mit gemischten Gefühle beobachte. Denn: Das Mädchen, dessen Geschlecht sie mit dem rosa Kuchen verkündete, ist heute zehn Jahre alt – und trägt Kurzhaarschnitt zu coolen Anzügen.

Unberücksichtigtes Potenzial

Die dreifache Mami schreibt auf Facebook: "Die Fokussierung auf das Geschlecht lässt so viel Potenzial und Talent unberücksichtigt, was absolut nichts mit dem zu tun hat, was zwischen den Beinen eines Kindes ist". Denn auch wenn das Geschlecht das erste Detail sei, das man über sein Baby erfahre, sei es bei Weitem nicht das Wichtigste. Im Interview kritisiert Jenna zudem, dass mit der Feier des Geschlechtes nicht-binäre und Transgender-Menschen ausgeschlossen würden.