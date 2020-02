"Ich wünschte mir wirklich, die Schule wäre offener für andere Kulturen . Ich wünschte mir, sie würde die stereotypen Bilder endlich begraben." Für DeAndre ist klar: "Da steckt so viel Rassismus und Sexismus in nur einem Paragraphen."

Es gäbe an seiner Schule nämlich auch ein paar weisse Jungs , die längere Haare hätten. Das sei allerdings kein Problem für die Schulleitung. Und auch die Mädchen dürften ihre Haare so tragen, wie sie wollen, wie der Schüler dem TV-Sender CBS im Anschluss erzählte.

Es muss ein komplett absurder Moment für den 18-jährigen Texaner DeAndre Arnold gewesen sein, als er vergangenen Monat den Brief seines Schulleiters öffnete. Darin stand, dass der Schüler nicht mehr am Unterricht an der Barbers Hill High School im Städtchen Mont Belvieu teilnehmen dürfe. Der Grund? Die Länge seiner Dread s verstosse gegen die Schulordnung.

Doch so traurig der Anlass der Berichterstattung auch sein mag: Mit seiner Entschlossenheit hat DeAndre in der Black Community für Begeisterung gesorgt. Alicia Keys etwa hat ihm für seinen Einsatz noch während seines Talkshow-Auftritts bei Ellen einen 20'000-Dollar-Scheck für sein zukünftiges Studium überreicht.

Deshalb werde er seine Haare auch unter keinen Umständen abschneiden: "Meine Dreads trage ich so, weil das zu meiner Identität , zu meiner Herkunft gehört. Mein Vater stammt aus Trinidad. Die Frisur ist Teil meiner Kultur ." Mittlerweile haben unzählige Medien über DeAndres Story berichtet und – zu allem Übel – auch noch aufgedeckt, dass es vergangenes Jahr schon mal einen Schulverweis für einen Jungen mit Dreadlocks an der Barbers Hill High School gab.

"Wir sind alle inspiriert von deiner Geschichte, DeAndre. Das ist das Mindeste, was wir tun können, um dir zu danken, dass du für dich selbst und für die ganze Community so einstehst", so der Filmemacher Matthew A. Cherry, als er DeAndre vor wenigen Tagen in seiner Schule überrascht hat.

Für "Hair Love" ist DeAndres Geschichte und die Einladung wohl (auch) ein sehr willkommener PR-Stunt. Für den 18-jährigen DeAndre dagegen dürfte der öffentliche Support und der Besuch bei den Oscars ganz schön viel bedeuten.