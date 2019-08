Share on Whatsapp

Dass unser Darm nicht bloss ein langer Schlauch ist, durch den sich unsere Nahrung schiebt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Er ist ein verdammt schlaues Kerlchen – seine regenwurmartige Struktur mit den vielen Wölbungen erinnert nicht umsonst an ein Gehirn. Zahlreiche Studien haben in den letzten Jahren gezeigt, dass unsere Darmgesundheit einen grossen Einfluss auf unser Immunsystem, unsere psychische Gesundheit, Hautprobleme und sogar das Krebsrisiko hat.

100 Billionen Bakterien

In unserem Darm leben sehr viele Bakterien – über 100 Billionen um genau zu sein. Früher nannte man die Gesamtheit dieser Organismen "Darmflora", weil man dachte, sie gehörten zu den Pflanzen (ja, wirklich). Heute weiss man es besser und nennt sie Mikrobiom, was "kleinste Lebewesen" bedeutet. Die meisten dieser Bakterien supporten unseren Körper beim Zersetzen der Nahrung und sind für einen gesunden Körper unglaublich wichtig. Allerdings werden sie durch Stress, Medikamente oder eine falsche Ernährung ständig von uns ausgebremst. Das macht sich dann nicht nur im Darm, sondern auch an anderen Stellen des Körpers bemerkbar.

Woran wir erkennen, dass diese bösen Gäste überhandnehmen und deinen Mikrobiom angegriffen haben, verraten wir hier.