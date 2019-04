Seit einer Bordell-Szene in der dritten Staffel, wird "Game of Thrones"-Schauspieler Daniel Portman regelmässig von Fans angegrabscht.

Sechs Jahre ist es her, seit der US-Sender HBO die dritte Staffel von "Game of Thrones " ausgestrahlt hat. Sechs Jahre sind vergangen, seit der jungfräuliche Knappe Podrick Payn, gespielt von Daniel Portman, von den Serienmachern ein Sexgott-Image verpasst bekommen hat. Und genau darunter leidet der 27-jährige Schauspieler bis heute, wie er jetzt in einem Interview mit dem Männermagazin "Esquire" verraten hat.

"Es ist einfach nicht cool"

Die Aufdringlichkeit der Fans ging aber noch weiter. "Ich wurde viel begrabscht", so Daniel. Anfangs sei das noch toll gewesen, er habe sich gefühlt wie in einem Süssigkeitenladen: "Wenn du ein 20 Jahre alter Schauspieler bist, der in diese grosse TV-Show stolpert, um einen Casanova zu spielen, fragen sich Menschen auf der ganzen Welt, ob etwas Wahres dahintersteckt. Ich würde lügen, würde ich sagen, dass es nicht auch cool gewesen ist."

Angegrabscht von älteren Frauen

Doch irgendwann nahmen die sexuellen Belästigungen Überhand: "Ich bin so oft angegrapscht worden von älteren Frauen", so der Schotte. Das sei einfach ganz und gar nicht cool. "Heutzutage sollte man meinen, dass die Menschen in der Lage sind, Realität und Fiktion zu unterscheiden." Ist aber offensichtlich leider nicht so.

Bleibt zu hoffen, dass diese "Fans" nach dem Ende der finalen Staffel, wieder ein paar Gehirnzellen anknipsen und bei einer Begegnung mit dem Schauspieler ihre Finger bei sich lassen.