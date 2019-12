Er ist subtiler wie Zebra-Print, weniger flippig wie Cow-Print und nicht so oft gesichtet wie die Horden an Leoparden-Looks diesen Sommer.

Das britische Modehaus Burberry hat in seiner letzen Spring/Summer-Kollektion ein Revival des beliebten 90s-Prints lanciert. Cruella De Vil lag also doch nicht so falsch mit ihrem Dalmatiner-Wahn. Wir schliessen uns ihr an und investieren in It-Pieces mit Pünktliprint – selbstverständlich nicht aus echten Hundis.