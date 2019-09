Auch wenn dieses Dösli schwerer als andere Blush-Packagings ist: Es handelt sich hier um eine (besonders hübsche!) Refill-Packung. Die Ingredienzen für dieses Rouge bestehen aus 95% organischen Inhaltsstoffen. Ausserdem schmiert dieses stark pigmentierte Rouge nach dem Auftragen nicht ab.

Cream Blush in der Farbe Above and Beyond von Kjaer Weis, Fr. 59.- auf greenlane.ch