Am 10. Mai wird Diana Wick ihren letzten Arbeitstag haben. Die 41-Jährige Mutter von zwei Kids hat ihren Job in der Werbebranche gekündigt, um sich voll und ganz Tadah widmen zu können – dem ersten grossen Schweizer Coworking-Space mit Kinderbetreuung, der im Herbst in Zürich-Albisrieden eröffnen wird. Auch ihre drei Business-Partnerinnen – Sarah Steiner, Klara Zürcher und Julia Bochanneck – haben ihre Jobs gekündigt. Den vier Frauen ist es ernst – es soll längst nicht nur bei einem Standort bleiben. "Viele Eltern rennen morgens in die Kita, dann rennen sie auf den Zug und kommen völlig fertig im Büro an, bevor der Arbeitstag überhaupt begonnen hat", sagt Diana am Telefon. "Tadah möchte Entspannung ins Leben von berufstätigen Eltern bringen."

zvg Diana Wick ist eine der vier Tadah-Gründerinnen.

Das Konzept: "Totale Flexibilität". Eltern werden online zwischen vielen verschiedenen Abonnements auswählen können – je nachdem, was zur Familie und zur aktuellen Situation passt. Während Vater oder Mutter im Coworking-Space arbeiten, werden die Kids in einem separaten Raum professionell betreut – wie in einer Kita. "Im Gegensatz zu den meisten Kitas werden wir aber flexible Betreuungstage und -zeiten anbieten." Das Angebot ist für Freischaffende gedacht, aber auch Festangestellen sollen sogenannte Corporate-Abos zur Verfügung stehen – wenn die Arbeitgebenden mitziehen. "Wir sind derzeit mit vielen kleinen, aber auch grossen Firmen im Gespräch."

zvg Nicht mehr lange – dann ist dieses Konzept Realität.