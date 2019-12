Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Seit 35 Jahren war auf dem Titelblatt der britischen "Cosmopolitan" keine nicht-weibliche Person mehr zu sehen. Der non-binäre Jonathan , der als quirliger Hairstylist in der Netflix-Serie "Queer Eye" berühmt geworden ist, folgt auf Pop-Ikone Boy George , der damals im Dezember 1984 auf dem Cover war.

" Jonathan Van Ness: Yep, wir habens getan. Gerngeschehen", steht auf dem Cover der Januarausgabe von "Cosmopolitan UK", die am Donnerstag erscheint. Das Cosmo-Team ist sich also sehr bewusst, dass die Wahl des neuen Coverstars für Begeisterung sorgen würde.

Courtesy of Cosmopolitan

Fans sind entzückt

Der 32-Jährige Amerikaner schreibt auf Instagram zum Pic, das ihn in einem orange-pinken Tüllkleid von Christian Siriano und Nike-Sneakers zeigt: "Mein Body ist ready."

In den Kommentaren zum Post wimmelts nur so von Herzli-Emojis und Liebesbekundungen von Fans, Celebs wie Model Lily Aldridge und natürlich Jonathans "Queer Eye"-Co-Stars.

Chefredaktorin Claire Hodgson begründet die Wahl ihres LGBTIQ-Coverstars in einem Statement folgendermassen: "Wir möchten unsere diverse Leserschaft repräsentieren, Gespräche anregen und Bewegung in die Sache bringen." Jonathan sei herzlich, lustig, eigensinnig, liebevoll und mutig. "Er bestärkt die Menschen, zu lieben, wer sie sind. Und schliesslich könnten wir alle etwas mehr Selbstliebe in unserem Leben vertragen."