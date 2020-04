Share on Whatsapp

An Zeit und Nähe sollte es Paaren, die gerade gemeinsam in einer Wohnung hocken, ja nicht mangeln – zumindest denen, die keine Kinder haben. Die perfekten Voraussetzungen für viel Sex – oder vielleicht doch nicht? Wir haben uns gefragt, wie der gemeinsame Lockdown sich auf euer Liebesleben auswirkt: Wenn sich etwas verändert hat, dann in welche Richtung? Seid ihr gerade heisser aufeinander? Oder läuft weniger?

Weniger Lust durch zu viel Nähe

Auf Instagram habt ihr uns heute Morgen schon ein paar Einblicke geliefert: So hat unsere kleine Umfrage unter Leuten, deren Sexleben sich verändert hat, ergeben, dass bei vielen gerade eher Flaute herrscht: 55 Prozent haben weniger Sex als sonst. "Bei uns kommt gerade keine Lust auf, weil wir ständig aufeinanderhocken", schreibt eine Userin. Eine andere kommentiert: "Ich bin einfach zu unentspannt gerade."

Es gibt aber auch Paare, denen Homeoffice und Co. nichts anhaben kann – im Gegenteil: 45 Prozent aller Paare, deren Sexlife sich verändert hat, haben tatsächlich mehr Sex als vor dem Lockdown. "Ich fühle mich nicht mehr so erschöpft wie sonst", begründet das eine Friday-Followerin. "Wenn ich meinen heissen Boyfriend ständig vor mir sehe, macht mich das einfach scharf", eine andere. Manche sehen es pragmatisch: "Man hat ja sonst nicht viel zu tun."