Das Gesundheitsdepartment in New York hat einen Sex-Guide zum Schutz vor Corona veröffentlicht – von dem auch wir lernen können.

Wie siehts gerade eigentlich mit Sex aus? Sollten wir lieber ganz darauf verzichten? Was sich vermutlich schon sehr viele Menschen gefragt haben, beantwortet das New York City Department of Health nun in einem übersichtlichen Paper. "Hier sind ein paar Tipps, wie ihr Sex geniessen könnt, ohne Covid-19 weiter zu verbreiten", heisst es in der ersten Zeile.

New York gilt als das Epizentrum der Corona-Pandemie in den USA – derzeit sind in der US-Metropole fast 17'000 Fälle bekannt. Den Bewohnerinnen geht es also ähnlich wie uns: Auch sie sollen möglichst zuhause bleiben, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Die wichtigsten Erkenntnisse zum Thema Sex: