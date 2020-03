Club

Bis Ende April hats sich ausserhalb der eigenen vier Wände leider ausgetanzt. Mit der Initiative "United We Stream" haben sich Berliner Clubs jetzt was einfallen lassen: Seit Mittwochabend wird täglich von 19 Uhr bis Mitternacht ein Videostream live aus dem Watergate, Tresor oder Kater Blau übertragen. Am ersten Abend haben über 250'000 Menschen eingeschaltet. Gekoppelt ist das Ganze an ein Crowdfunding für die Szene, ausserdem wird ein Teil des Erlöses an die zivile Seenotrettung gespendet. Vielleicht ziehen Schweizer Clubs bald mit einem ähnlichen Projekt nach?