Das ist ein Horoskop in Zeiten, in den der Himmel so klar ist wie noch nie. Und das Herz vor Aufregung flattert, weil niemand weiss, was morgen kommt.

Die kosmische Quizfrage der Stunde lautet nicht „Gucci oder Balenciaga" sondern „Wahrheit oder Pflicht“ (kann man übrigens auch super online spielen!) Dass wir uns alle freiwillig nach Hause , in unsere Zentrale, unser Inneres begeben haben und bis auf Weiteres auch noch hier bleiben, ist eine krasse Herausforderung . Auf eigentümliche Weise liegt darin aber auch viel Wunder, Schönheit und Segen : So ist gerade keine Ablenkung durch crazy Night-Outs, Shoppingtouren, Reisen und sonstige Abenteuer im Aussen möglich, die sonst erfolgreich verhindern, dass wir uns mit uns selbst auseinander setzen. Fair enough.

Widder

Jetzt bloss nicht die Nerven verlieren. Die Sonne ist in deinem Zeichen, du wirst vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben physisch alleine deinen Geburtstag feiern. Wenn es dich doch trifft: SOFORT Erste Hilfe einleiten – ein absurder Tanz im Wohnzimmer, der berühmte Schlag ins Kopfkissen oder ein politisch absolut unkorrekter Rant in den Hörer der besten und loyalsten Freundin.

Stier

Zwillinge

Das Zwilling-Sein ist im Moment natürlich doppelt gemein, denn als Kommunikations-Queen ist man generell wahnsinnig ungern allein. Genau darin liegt die Chance. Untersuche deine Strategien und zwar sorgfältig: Mit wem chattest du nur, weil es dir heimlich langweilig ist, wen möchtest du wirklich gerne in die Arme nehmen und wer fehlt dir eigentlich so richtig gar nicht, auch wenn es schwer ist, das zuzugeben, so als luftiger Everybody's Darling? Auch wenn es schwer auszuhalten ist: Beschäftige dich mit dir selbst, als immer nur im Aussen abzuhängen.

Krebs

Tipp: Do what Marie Kondo does: Jetzt gilt das Argument „keine Zeit“ nicht mehr. Weg mit deinen alten Schulheften, den ungetragenen Kleidern und dem ganzen Sammelsurium.

Als Krebs ist man ja quasi in Jogginghose geboren - und ist für die Safe- aka Homezone gemacht. Die Frage hier lautet eher: Wie soll man jemals wieder aus der Quarantäne rauskommen? Unbedingt die wichtigsten sozialen Kontakte aufrecht erhalten. Sonst bleibst du vielleicht für immer im rosa Lobster-Panzer, das wäre tatsächlich schade. Und schau, das du die Angst der Welt nicht mit dir trägst - immer wieder ganz bewusst alles loslassen. Palo Santo, Salbei, was auch immer du räuchern möchtest - do it!

Löwe

Goddess Lioness, jetzt bloss in deinem Vibe bleiben - und das ist nicht einfach, weil einem das Rudel fehlt und niemand deinen coolen Look lobt. Also, steh zu deinem Irrsinn und deiner Lust, gesehen zu werden, wenn es ein Sternzeichen gibt, das sich proaktiv an jeder Dance-Challenge Beteiligten sollte - it's you! Crossdressing, Bodypainting, Sound - Hauptsache, du lebst deine Lust an der Freude aus, rollst dich über die grosse, glitzernde Spielwiese der Selbstdarstellung und spürst deine Lebenskraft. Erlaubt ist, was DIR gefällt. Express yourself. Inspiration hierzu liefert Ru Paul.

Tipp: Music should be the only drug: Mach es so wie früher und nimm deiner Crew Kassetten auf. Playlists gehen auch.