Geht es nach Designerin Hillary Taymour, können wir künftig auf Foundation und Lippenstift verzichten – und uns für den nächsten Beautylook einfach am Gemüseregal bedienen.

Bei der Modeschau von Collina Strada haben die Gäste in Sachen Beauty bestimmt nicht schlecht gestaunt. Denn die Models marschierten mit Gurken- und Radieschenscheiben im Gesicht über den Catwalk al fresco im New Yorker Stuyvesant Square Park. Hinter diesem ungewöhnlichen Beautylook steckt Make-up-Artist Allie Smith, die so das vorgegebene Thema Nachhaltigkeit umgesetzt hat.



"Dieser Beautylook ist frisch und unerwartet", so Smith zu Vogue.com. Und einfach nachzumachen scheint er auch noch zu sein. Vor dem Auflegen der superdünn geschnittenen Gemüsescheiben habe sie die Haut der Models nur mit einigen Tropfen des aus Pflanzen gewonnenen Instant Smoothing Serum von Grown Alchemist leicht massiert.

"Fantastische Natur"

Ob auf Augenbrauen, Wangenknochen, Bäggli oder sogar auf dem Hals, "dank des reichen Wassergehalts der jeweiligen Gemüsesorte, haben die Scheiben sich quasi wie von selbst an der Haut der Models festgeklebt", erklärt die Make-up-Artistin begeistert. "Natur ist einfach fantastisch!"

Das finden wir auch. Sind uns aber, ehrlich gesagt, nicht sicher ob wir uns selbst an diesen – zugegeben sehr originellen – Beautylook wagen möchten. Falls wirs ausprobieren, posten wirs auf Instagram. Versprochen.