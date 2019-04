Vor einigen Jahren war das Festival noch eine richtige Inspirationsquelle für mich. Coole Filzhüte tief im Gesicht getragen, zerfranste Hot-Pants, süsse Spitzenkleidchen, Cowboyboots und crazy Flechtfrisuren: Was die Model-Cliquen, It-Girls und Stars im April am Coachella trugen, wurde im Sommer fix zum Festival-Trend .

Genau, der Musik-Event in der Wüste Kaliforniens, an dem eine Bauchtasche von Chanel zum Festival-Look gehört und Musik sekundär ist. Dieses Wochenende war es wieder so weit, der Mega-Event ging in die zwanzigste Runde. Und mir wurde bewusst, wie uncool das Coachella geworden ist.

Ein weisses Häkelkleid, dazu eine Fransenweste und ein Choker um den Hals? Coachella-Mama Alessandra Ambrosio hat uns 2016 noch vorgemacht, wie ein heisser Festival-Look aussehen muss. Und ich hab ihn drei Monate später am Gurten getragen. Die Highlights vom Coachella waren definitiv die kreativen, vielfältigen Looks – nicht nur für mich. Influencer traf man damals nur ganz vereinzelnd in der Wüste Kaliforniens an…

#ad, #ad, nichts als #ads

Dieses Wochenende stutze ich bereits bei den ersten Insta-Bildern vom Festival: Die deutsche Influencerin Leonie Hanne in einem Look von Paco Rabanne, Berufskollegin Caro Daur in einem asymmetrischen Maxikleid von Chloé – inklusive Tasche im Wert von 1'500 Franken. Und Xenia Adonts? Komplett eingekleidet in Miu Miu. Dass die Designer-Teile um einiges teurer sind als meine Festival-Pieces, ist an sich nichts Neues. Auch Alessandra trug 2016 wohl kaum H&M. Was aber auffällt, ist, dass kaum ein Post mehr ohne #ads auskommt. Heisst: Alles Werbung.