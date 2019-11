Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Bye Outdoorpartys, Festivals und laue Abende in der Gartenbeiz. Wir wappnen uns modisch für die kalten Nächte und machen drinnen Party.

Es wird früh dunkel, die Kältewelle macht uns zu schaffen und wir suchen daher wieder Zuflucht in den Clubs der Stadt. Keine Sorge, falls ihr jeden Freitag "Was zieh ich nur an?" seufzt. Unsere drei Inspos bringen euch stylisch durch die langen Partynächte – vom Tanzbein Schwingen bis zum Late Night Chäschüechli.