Es ist grün, very instagrammable – und das angebliche Wundermittel gegen alles, worauf in Hollywood gerne verzichtet wird: Chlorophyll-Wasser soll gegen Alterserscheinungen, Speckröllchen und Workout-Flauten wirken und erobert gerade die Kühlschränke von Stars wie Kourtney Kardashian, Reese Witherspoon oder Mandy Moore. Aber was steckt hinter dem smaragdgrünen Lieblingsdrink der Celebs? Und kann er seine Versprechen einhalten?

Was den Pflanzen hilft, kann auch uns helfen

Die Bestandteile des Gesundheitsdrinks sind simpel: Wasser und einige Tropfen Chlorophyll. "Dieser sekundäre Pflanzenstoff verleiht etwa Brokkoli oder Spinat ihre grüne Farbe und ermöglicht, dass sie Photosynthese betreiben und wachsen können", erklärt Ernährungstherapeutin Beatrice Liechti. Ausserdem ähnelt der grüne Pflanzenfarbstoff unserem körpereigenen roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin, der für den Sauerstofftransport in unserem Blut zuständig ist. "Deshalb geht auch die Wissenschaft immer mehr davon aus, dass die positiven Eigenschaften von Chlorophyll für das Pflanzenwachstum auch wertvoll für unseren Stoffwechsel sein können", so die Expertin weiter. So weit, so gut.