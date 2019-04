Share on Whatsapp

So wie zum Beispiel Schauspielerin und Ex-Model Chloë Sevigny , 44.

So richtige Hot Couples gibt es wenige – auch unter Stars sind sie rar. Denn so richtig hot ist ein Couple nur dann, wenn beide für sich allein genommen schon ein Knaller sind .

Neben ihren sexy Vornamen vereint beide die grosse Begeisterung für Fashion. Chloë wurde in den 90s als neues It-Girl, als "Coolest Girl in the World" ausgerufen – Luka kommt aus einer Modefamilie: Seine Mum ist Stylistin, sein Dad Fashiondesigner.

Die zwei schönen Schauspieler drehen gerade den Jim-Jarmusch-Film "The Dead Don't Die" zusammen und sind auch Off-Filmkamera immer häufiger miteinander unterwegs.

Beide beharren darauf, dass ihre Connection rein platonisch sei. Wir glauben kein Wort – würden uns aber über ein neues heisses BFF-Pärli selbstverständlich genauso freuen.