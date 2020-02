Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Aktuell sind wegen der Fashion Week alle wichtigen Modemenschen in Paris. Alle, alle? Nein, eine hat sich dazu entschieden, der Fashion Week fernzubleiben – und zwar Chiara Ferragni. Die italienische Über-Influencerin hat es vorgezogen, nach der Bekanntgabe der Coronavirus-Fälle bei ihrer Familie in Italien zu bleiben. Auf Instagram klagt die 32-Jährige: "Im Moment sollte ich eigentlich auf der Modewoche in Paris sein, aber ich habe beschlossen, abzusagen."

Ihre jüngere Schwester Valentina Ferragni – ebenfalls Influencerin – hat ihren Besuch aus demselben Grund abgesagt: "Wie viele meiner italienischen Freunde entschied ich mich, wegen des Coronavirus nicht an der Pariser Modewoche teilzunehmen. Wir möchten überfüllte Orte meiden und versuchen, so weit wie möglich zuhause zu bleiben", so Valentina auf Insta.