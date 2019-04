Share on Whatsapp

Man hätte es damals schon ahnen können, als Céline Dion während der Pariser Fashion Week ein Shirt mit der Aufschrift "I'm worth it" trug. Nun ist es offiziell: L'Oréal Paris hat verkündet, dass die Sängerin das neue Testimonial der Marke ist – und "I'm worth it" ist der offizielle Slogan.

Auch wenn Dions Karriere schon eine gefühlte Ewigkeit dauert, könnte der Zeitpunkt für ihren allerersten Beauty-Vertrag nicht besser sein. Céline Dion ist momentan so präsent wie lange nicht mehr. Im Juni wird sie ihre vielbeachtete Show in Las Vegas beenden, ausserdem hat sich ihr Image gewandelt. Sie hat noch immer einen Hang zu Kitsch, aber neu auch immer mal wieder ein Händchen für überraschend coole Styles. Sie wirkt furchtlos – und irgendwie auch, als ob sie sich nicht so fürchterlich ernst nehmen würde.