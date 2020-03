Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Ein Beitrag geteilt von Cardib (@iamcardib) am Feb 16, 2020 um 6:00 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Cardib (@iamcardib) am Feb 15, 2020 um 6:01 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Cardib (@iamcardib) am Okt 27, 2019 um 12:06 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Bevor sie mit der Haarpflege-Session loslegt, teilt sie ihren Followerinnen aber noch mit, wie glücklich sie sei, dass sie nun endlich ihre natürliche Haarpracht präsentieren kann: "Ich bin wirklich stolz auf mich!" Was sie so lange davon abgehalten hat? Verrät sie leider nicht.

"Schaut euch meine Haare an. Das sind verdammt nochmal meine echten Haare !", sagt sie, während sie mit ihren wunderschönen Curls in die Kamera grinst und im Hintergrund die Dusche plätschert. "Ich werde sie jetzt waschen ."

Eines hat die Grammy-Gewinnerin bis jetzt aber geheim gehalten: Wie es unter diesen Perücken aussieht. Dank einer Instastory, mit der Cardi vergangenen Freitag ihren 60 Millionen Followerinnen und Followern ein paar Einblicke in ihre Haarroutine geliefert hat, wissen wir nun aber Bescheid.

Weiter gehts: Im nächsten Clip wartet ein Halb-halb-Hairstyle auf die Insta-Community. Auf der linken Seite trägt Cardi ihre Haare geglättet, rechts all natural.

Am Ende der Instastory gibts dann nochmals ein Bild der noch ungeglätteten, durchgewuschelten Frise – für alle Fans, die den Look genau so lieben wie wir – und die Rapperin höchstpersönlich.

Ob Cardis Perücken von nun an etwas öfters im Schrank bleiben werden? Tja, das weiss wohl nur das Haar-Chamäleon selbst.