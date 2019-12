Share on Whatsapp

Radikal, mutig, burschikos: Adjektive wie diese tauchen in den Google-Ergebnissen zu "Buzzcut Frauen" ständig auf. Und sie fallen auch, wenn Models wie Ruth Bell beschrieben werden. Ihr rasierter Kopf machte sie vor zwei Jahren zum meistgebuchten Model der Saison und brachte den Buzzcut-Hyp e ins Rollen.

Auch Celebs wie Kristen Stewart, Halsey und Cara Delevingne haben sich bereits den Kopf rasiert. Cara kommentierte ihre neue Frisur auf Instagram folgendermassen: "Ich bin es leid, dass die Gesellschaft vorschreibt, was Schönheit bedeutet. Weg mit den Haaren, weg mit dem Make-up, weg mit dem materiellen Besitz."

Die Reaktionen ? Im Heimatdorf auf dem Land ist sie mit ihren kurzen Haaren eher angeeckt und wurde mit veralteten Klischees konfrontiert. Einmal soll sogar ein Typ gefragt haben, ob sie "vom anderen Ufer sei". Hä? In Zürich waren die Reaktionen auf ihren kahlen Schädel fast ausschliesslich positiv. Nur hin und wieder gabs jemanden, der fand: "Steht dir schon. Aber kurze Haare bei Frauen sind nicht mein Ding ."

"Ein Buzzcut provoziert sicher stärker in einem konservativen Umfeld mit eher starren Geschlechterrrollen als in einem aufgeschlossenem Milieu", sagt Dr. Christa Binswanger, Geschlechterforscherin an der Uni St. Gallen.

Aber woran liegts denn, dass wir lange Haare eher mit Weiblichkeit verbinden? "Die Werbung und die Filmindustrie führen uns diese Verbindung immer wieder vor Augen", sagt Binswanger.