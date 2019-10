Anfang des Jahres hat die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrem Krankheitskatalog die Definition von Burnout angepasst: Das Gefühl des Ausgebranntseins, die emotionale Erschöpfung und die verminderte Leistungsfähigkeit resultieren aus chronischem Stress am Arbeitsplatz, so die neue Klassifikation. Bislang wurde Burnout als "Zustand der totalen Erschöpfung" bezeichnet – die überfordernde Arbeitssituation blieb also auf der Strecke.

Nun spielt genau diese Dauerbelastung in vielen verantwortungsvollen Jobs aber eine grosse Rolle: So zeigen etwa vergangene Untersuchungen, dass das Erschöpfungs-Syndrom besonders unter Ärztinnen und Ärzten, die oft in langen und emotional anstrengenden Schichten arbeiten, sehr verbreitet ist.

Junge Chirurginnen besonders betroffen

Eine neue Studie, die gerade im New England Journal of Medicine erschienen ist, liefert jetzt noch detailliertere (und erschreckendere) Einblicke: Ärztinnen sind von Burnout weitaus häufiger betroffen als ihre männlichen Kollegen – besonders oft trifft es Assistenzärztinnen der Chirurgie.

Für ihre Untersuchung befragten Forschende vom American College of Surgeon und National Institute of Health 7400 Ärztinnen und Ärzte zu ihren Arbeitsbedingungen. Etwa, ob sie in ihrem Job schon mal sexuelle Belästigung, Diskriminierung, verbalen oder körperlichen Missbrauch oder andere Misshandlungen erlebt hatten. Die Befragten mussten auch Angaben zu Arbeitszeiten machen und mitteilen, ob sie sich dadurch ausgebrannt fühlten. Auch ob die Medizinerinnen und Mediziner schon mal Suizidgedanken hatten, wollten die Forschenden wissen.