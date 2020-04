Zurzeit sind wir alle unsere eigenen Animateure und halten uns mit etlichen Projekten und Ablenkungen bei Laune. Auch Farben können helfen: Wir haben euch drei Looks in verschiedenen Farbwelten zusammengestellt – in der Hoffnung, dass sie euer Gemüt und eure Kreativität anregen. So als Abwechslung zu den grauen Trainerhosen.