In der Grundschule eine Einladung zum Geburtstag zu bekommen, auf der dann stand: „War nur ein Witz, wehe du tauchst an dem Tag bei mir auf!“ #bullyme

Bezeichnungen wie Schwuchtel, Bohnenstange, Wasserleiche, Missgeburt und Fehler waren an der Tagesordnung. Wurde mehrfach auf dem Schulklo eingesperrt Man hat mir volle Wasserflaschen an den Kopf geschmissen Mir wurde ins Essen gespuckt wenn man es mir nicht geklaut hat #bullyme

Liest man sich einige der mittlerweile über 2000 Tweets durch, wird sehr deutlich: Nicht nur die Erinnerung an diese furchtbaren Situationen bleibt bestehen. Auch das Gefühl der Erniedrigung klebt noch Jahrzehnte später an den Mobbing-Opfern. Userin Alicia schreibt etwa: "Nach 10 Jahren noch keine Komplimente annehmen können, weil man meint, sie nicht verdient zu haben. Das macht Mobbing mit einem. Es geht einfach nicht weg." Auch Userin Sutton gehts so: "Heute bin ich 36. Noch immer jedoch bin ich zwölf, sobald ich an Teenagern vorbei muss. Fühle Blicke, höre Getuschel, sehe Spott in den Gesichtern."

Mobbing ist kein Spass

Die Tweets sollen zeigen, dass Mobbing keine harmlose Blödelei unter Kindern oder Teenies ist. Viele von ihnen richten sich deshalb auch direkt an Eltern, Lehrer und Vorgesetzte. Sie fordern dazu auf, Andeutungen ihrer Kinder, Schüler oder Mitarbeiter ernster zu nehmen. #BullyMe zeigt, wie dringend nötig das ist.