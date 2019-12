„Gespräche mit Freunden“ von Sally Rooney

Über diesen Roman ist in der Literaturszene bereits soviel gesprochen worden, dass es sich redundant anfühlt, es noch einmal zu tun. Und doch ist Rooneys Text zu gut, um ihn hier nicht zu erwähnen. Viel zu gut. Der Autorin gelingt nämlich, woran momentan viele andere scheitern: Aufzuzeigen, was es bedeutet, im 21. Jahrhundert Frau zu sein – mit all den Struggles, Sehnsüchten, Beziehungsgeflechten, inneren und äusseren Konflikten, Widersprüchen und Fragezeichen. Es geht um die Diskrepanz zwischen dem was wir (nicht) fühlen wollen und dem was wir eigentlich fühlen. Es geht um Verlust; Machtverlust, Kontrollverlust, Intelligenzverlust, Selbstverlust. Es geht um den Versuch, etwas zu sein.

Sprachlich gesehen ist "Gespräche mit Freunden" sehr zugänglich. Die Erzählweise ist schlicht und schnörkellos, aber niemals flach und banal. Vielmehr kommen der fesselnde Sound der Erzählerstimme und die extrem gut getroffenen Dialoge so umso besser zur Geltung.

Zur Autorin

Sally Rooney ist 28 Jahre alt und lebt in Dublin. «Gespräche mit Freunden» ist im Original bereits 2017 erschienen, aber hat hierzulande erst dieses Jahr mit der deutschen Übersetzung für grösseres Interesse gesorgt. Ihr zweiter Roman «Normal People» ist 2018 erschienen und wird derzeit von BBC als Serie verfilmt.