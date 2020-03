Es gibt Ratgeber, die so viel mit einem machen, dass man sie am liebsten an die ganze Welt weiterschenken würde. Fünf unserer Favorites.

Ich habs eigentlich nicht so mit Selbsthilfebüchern. Aber bereits nach den ersten paar Seiten hat mich Michael A. Singers Message in seinem Bestseller-Buch "Die Seele will frei sein" erreicht: Wir sind nicht unsere Gedanken. Vielmehr sollen wir, so der Autor, diese Stimme in unserem Kopf, die uns ständig zutextet, externalisieren. Also als eine Art miesen Mitbewohner sehen, der uns runtermacht. Also: Wann oder wie kritisiert mich dieser Mitbewohner und warum lasse ich meinen Mood derart davon bestimmen? Das hilft mir, Abstand von Ängsten und Beklemmungen zu gewinnen, die damit verbundenen Gefühle anzunehmen und loszulassen. Es ist ein Prozess mit vielen Fails, aber auch immer wieder mit schönen Win-Momenten. Reinlesen lohnt sich also. Irène Schäppi