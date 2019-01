Am Mittwochabend fand die Launch-Party der "Victoria Beckham x Reebok"-Kollektion in London statt. Mit von der Partie: Designerin Victoria und ihr Mann David. Wenig später traf auch ihr 19-jähriger Sohn Brooklyn ein – Hand in Hand mit dem Model Hana Cross. Die Engländerin ist seit Dezember letzten Jahres die feste Freundin des ältesten Beckham-Sprosses. Nicht nur, dass der Denim Look aus Victorias Resort Kollektion 2018 dem 21-jährigen Model fabelhaft stand, es fiel auch auf, dass sie der Mutter ihres Freundes unglaublich ähnlich sieht: Die dunklen Augenbrauen, schmalen Katzenaugen, das Spitznäschen, die braune Mähne... hat sich Brooklyn da eine Ersatz-Victoria geangelt?