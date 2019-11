Share on Whatsapp

Die 25-jährige Brigette Lundy-Paine ist Schauspielerin und spielt eine der Hauptrollen in der Netflix-Serie "Atypical". Die Serie handelt vom Autisten Sam und seiner Familie. Brigette Lundy-Paine verkörpert dabei Sams queere Schwester Casey: "Ich wollte schon lange einen queeren Teenie spielen. Casey und ich haben viel gemeinsam, aber Casey verkörpert eigentlich alles, was ich gerne gewesen wäre, als ich jünger war. Sie ist lustig und cool, aber auf eine Art, wie ich es nie war", erzählte Brigette Lundy-Paine letztens in einem Interview mit "Today".