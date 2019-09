Im Juni erklärte die legendäre Trendforscherin Li Edelkoort Braun zum neuen Schwarz. Die Masse an schwarz gekleideten Journalisten war empört. Edelkoort erklärte, dass das Aufkommen der Retro Trends der 90s und 70s wieder ein grosses Spektrum an Brauntönen in unsere Kleiderschränke bringe. Edelkoort ging noch weiter: Die nächsten Jahre würden als "The Brown Age" in die Geschichte eingehen.

Unrecht hat die Trendforscherin mit ihrer Einschätzung nicht. Schaut man auf die Laufstege, sieht man ein Meer von Braun: Fendi, Celine und Burberry liessen alle die Farbe in ihre Kollektionen einfliessen.

Mit dem Trend feiern auch viele Materialien ein Revival: Leder und Cord etwa, die Basics der 70s-Arbeiterkleidung.

Kleiner Tipp: Bei Retro-Trends wie diesem unbedingt Brockis und Flohmis nach den originalen Teilen durchsuchen. Oder ihr fragt mal bei euren Eltern oder Grosseltern nach, ob sie noch verborgene Fashion-Schätze haben.

Wie man die Looks neu kombiniert, haben die Besucherinnen der aktuellen Fashionweeks gezeigt.