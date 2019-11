Timothée Chalamet im Pailletten-Hoodie an der Premiere von "The King" in London.

Die Promis machens vor

Harry Styles etwa trug an der diesjährigen Met Gala in New York eine transparente, schwarze Rüschenbluse, Timothée Chalamet an der Premiere von "The King" anfangs Oktober in London einen funkelnden Pailletten-Sweater. Klar, beide gelten als relativ furchtlos und experimentieren gerne mit Mode und Geschlechternormen. Dass der Trend aber auch weniger flashy umgesetzt werden kann, zeigt Shawn Mendes. Der Sänger – nicht gerade für seinen Modemut bekannt – wagte sich an einem Konzert an ein durchsichtiges Hemd mit feinen Glitzerstreifen und sah damit absolut hot aus.

Definitiv eine Entwicklung, von der wir hoffen, noch ganz viel mehr zu sehen. Wer sich jetzt mal an den Trend ranwagen möchte, kann sich entweder mal im Schrank seiner Freundin umschauen oder sich unten in der Slideshow von den schönsten Girlfriend-Tops zum Nachshoppen inspirieren lassen.