Bottega Veneta, eine der (laut Lyst-Index) meist diskutierten Marken des Jahres 2019, hat auch einen Hype-Look kreiert: Eine weitgeschnittene Bermuda-Hose aus schwarzem Leder, kombiniert mit einem weissen T-Shirt, kurz oder langarm. Dazu werden Floss-oder Zehen-Sandalen mit Absatz getragen, vorzugsweise in einem hellblau oder hellgrün.

Den Look sah man kürzlich an vielen Influencern wie Julie Pelipas oder Pernille Teisbaek. Letztere liebt den Look so sehr, dass sie nun öfter in den weiten Leder-Bermudas von Bottega Veneta gespotted wird. Auch ganz casual mit Flip-Flops, wenn sie tagsüber in Kopenhagen unterwegs ist.