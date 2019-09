Bestimmt ist euch das auch schon aufgefallen: In Werbespots für Binden sah Menstruationsblut bis jetzt immer gleich aus: hellblau. Die australische Firma Libra, die Monatshygiene-Artikel herstellt, wollte das jetzt aber ändern. In ihrem neuen Werbespot ist deshalb erstmals rotes Blut auf einer Binde zu sehen. Im Jahr 2019 ein Wagnis? Oh ja.

Im Spot ist eine Frau in der Dusche zu sehen: An ihrem Oberschenkel läuft Blut runter. In einer anderen Szene sitzt eine andere Frau auf der Toilette, um ihre Binde auszuwechseln. In dem Moment, in dem sie ihren Slip runterzieht, stoppt das Bild und verpixelt. Dann erscheint die Frage: "Warum ist es immer noch inakzeptabel, Menstruationsblut zu zeigen?"