Auf "The Cut" schrieb am Dienstag eine Autorin, wie sie zur "Anhängerin der Blumenkohl-Gnocchi-Sekte" geworden sei. Es geht darum, dass viele Amerikanerinnen und Amerikaner gerade Blumenkohl-Gnocchi verschlingen. Von der amerikanischen Convenience-Foodmarke Trader Joe's (ähnlich wie bei uns Betty Bossi) gibt es die Gnocchi bequem im Tiefkühlpack .

Der Account ist laut Bio nicht von Trader Joe's gesponsert. Das ist der dampfend heisse Traum jedes Herstellers: Dass ein Produkt dermassen gehypt wird, dass darum ein Kult entsteht. Sowas kann keine Social-Media-Strategie der Welt ersetzen.

Die Angst vor Carbs

Ein möglicher Grund warum diese "little pillows of love" (auf deutsch: kleine Kissen aus Liebe), wie die Gnocchi auch genannt werden, so abgehen, ist die kultivierte Angst vor Carbs, also Kohlenhydraten.

Als Pasta-Ersatz ohne Kohlenhydrate bieten uns Lebensmittelhersteller weltweit eine Reihe von Produkten an. Wer noch nie Edamame-Tagliatelle, Rote Linsen-Penne oder schwarze Bohnen-Spiraloni gegessen hat, hat den Anschluss verpasst.