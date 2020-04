Goods News gibt es zur Zeit wenig. Doch einen Hoffnungsschimmer haben wir. Der 24-Jährige Schauspieler Timothée Chalamet hat diese Woche bestätigt, dass er auch beim "Call Me By Your Name"-Nachfolgefilm "Find Me" seinen Charakter Elio spielen wird. Mit der Rolle des verliebten Elio hatte der Amerikaner 2017 seinen grossen Durchbruch und eroberte weltweit so ziemlich jedes Herz.

Und darum beglücken wir euch jetzt mit 31 Bildern von Timothée Chalamet. Oder auch einfach so. Viel Spass, Good Vibes und Kopf hoch!