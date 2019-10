Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Was sagen Experten zu diesen Methoden? Wir haben nachgefragt.

Minus 150 Grad für Entspannung

Die Methode: Diese Ganzkörper-Kältetherapie, bei der man in einer Kammer mit minus 150 Grad kaltem Dampf ­ausharrt, soll muskel­regenerierend, ent­zündungshemmend und entspannend wirken.

Genetischer Ernährungsplan

Die Methode: Laut Nutrigenetik soll in unserer DNA der Schlüssel zum individuellen Ernährungsplan liegen. Dieser wird mit einer Gen-Analyse ermittelt und soll für optimale Nährstoff­versorgung und eine entlastete Verdauung sorgen.

Blueblocker für besseren Schlaf

Die Methode: Blauanteile im Licht lassen uns schwer einschlafen. Biohacker optimieren ihre Lichtverhältnisse mit Blueblockern – etwa mit einer speziellen Brille oder dem Night-Shift-­Modus in ihren Gadgets.

Das sagt der Experte: "Bewusster Lichtkonsum macht Sinn. Besitzt das Licht am Abend mehr Rotanteile und ist nicht zu stark, hat das Vorteile für die Schlafqualität. Es geht aber auch einfacher: Tagsüber möglichst viel Tageslicht tanken. Das stärkt die natürliche Melatoninproduktion und sorgt für Entspannung am Abend." Prof. Dr. Christian Cajochen, Leiter der Chronobiologie an der Universität Basel