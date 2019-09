Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Mit exzentrischen Looks bricht der US-Schauspieler an der Londoner Modewoche mit Gendernormen – und wird von der Presse dafür gefeiert.

US-Schauspieler Billy Porter brauchte bloss zwei Outfits, um sich als Modeikone zu etablieren. Das war einerseits das dramatische Smoking-Abendkleid von Designer Christian Siriano an den diesjährigen Oscars, andererseits das goldene Sonnengott-Kostüm – Flügel inklusive - an der Met-Gala im Mai. Mit beiden Looks warf der "Pose"-Darsteller gängige Vorstellungen von Maskulinität einfach über Bord.

Die modische Reise geht weiter

Mit extravaganten, furchtlosen Outfits setzte der 50-Jährige nun seinen modischen Triumphzug an der London Fashion Week fort – und wird von den Medien dafür gefeiert. "The Guardian" etwa titelte: "Warum Billy Porter das Beste ist, das der London Fashion Week passieren konnte".

Von farbenfrohen Capes, bis hin zu knallpinken Handschuhen und Federhüten trug Billy 15 verschiedene Outfits an der viertägigen Fashion Week. Wir haben für euch unsere Lieblingslooks im Video zusammengeschnitten. Viel Spass beim Bestaunen!