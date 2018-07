An der Couture-Show von Valentino vergangenen Mittwoch trugen sieben Models XXL-Bouffants – Kaia Gerber war eine von ihnen. Also hochtoupierte Turmfrisuren, die mit so viel Haarspray fixiert sind, dass sie wohl einem Tornado standhalten würden.



In den 60er- und 70er-Jahren war der Bouffant DIE Frisur. Jackie Kennedy trug ihre Haare so, Brigitte Bardot ebenso – beide natürlich in nicht ganz so theatralischer Form wie bei Valentino auf dem Laufsteg.