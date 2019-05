Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Am 20. Mai ist Weltbienentag. Darum kommen hier vier Vorschläge, was wir machen können, damit es unseren Bienen besser geht.

Dem kleinsten Nutztier gehts schlecht. Fiese Parasiten, der Gebrauch von Insektiziden und der Klimawandel sind unter anderem Schuld, dass der Bestand an Honigbienen zurückgeht. Um auf die Wichtigkeit der Bienen aufmerksam zu machen, gibts seit vergangenem Jahr den Weltbienentag der Vereinten Nationen. Denn wir Menschen sind auf die fleissigen Insekten angewiesen, um nicht zu verhungern: 75 Prozent der globalen Nahrungsmittelpflanzen sind von der Bestäubung, etwa durch Bienen, abhängig.

Obwohl wir mit Bienen häufig nur Honigbienen identifizieren, sind Wildbienen genauso wichtig für den Anbau unserer Früchte und Gemüse: Sie fliegen bereits im Frühling, wenns den Honigbienen noch zu kalt und nass ist. In der Schweiz gibts über 600 verschiedene Wildbienenarten, denen es zunehmend schlechter geht. Zum Vergleich: Säugetierarten gibts auf der Welt gerade mal rund 5500.

Während Forschende grad alles daran setzen, das Bienensterben und den Rückgang der Wildbienenarten zu stoppen, können wir alle auch etwas dazu beitragen, dass es den heimischen Bestäubern besser geht. Etwa mit diesen vier Tipps.

1. Schaut euch "More than Honey" an

Der Winterthurer Regisseur Markus Imhoof hat 2012 mit "More than Honey" den erfolgreichsten Schweizer Dokumentarfilm aller Zeiten gedreht. Der Film zeigt die Auswirkungen des Bienensterbens rund um den Globus und wie die Tiere in Massen gehalten werden – mit eindrücklichen Bildern aus dem Blick der Bienen. Dank Kameras auf Mini-Helikoptern hat man das Gefühl, mitten im Bienenschwarm zu sein. Der Film fasziniert einen für die geflügelten Insekten und zeigt auf, wie schützenswert sie sind.

"More than Honey" kann man für Fr. 4,50 auf iTunes leihen.