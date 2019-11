Dafür macht sie Dinge, die wir schon von ganz normalen Influencerinnen in unserem Feed kennen: Sie lässt sich auf der Strasse, beim Yoga und sogar in der Badewanne fotografieren und versucht damit, möglichst viele Menschen zu erreichen.

Parasiten, der Gebrauch von Insektiziden und die Klimakrise sind unter anderem Schuld, dass der Bestand an Bienen massiv zurückgeht . Mit ihrem Instagram-Account will B, die erste Bienen-Influencerin , auf das Problem aufmerksam machen und Geld gegen das Bienensterben sammeln .

B hat sogar schon einen Werbedeal an Land gezogen. Auf einem von Ricola gesponserten Post ist die Biene in den Schweizer Alpen beim Wandern – auf dem Wegweiser sieht man das Logo des Kräuterbonbon-Herstellers. In der Caption schwärmt B davon, wie Ricola sich für den Schutz der Bienen einsetzt. Eben so, wie Influencer-Marketing sonst auch funktioniert.