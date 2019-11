Flims, Laax, Falera (GR)

zvg 2663 Meter über dem Meer liegt der Crap Sogn Gion.

Schon das Grossmami hat gepredigt, dass Bewegung draussen gesund ist. Wenn ichs dann am Wochenende mal anstelle eines verrauchten Clubs an die frische Luft schaffe, gehe ich am liebsten nach Laax. Sobald ich auf dem Rücken des Crap Sogn Gion stehe, die kalte Bergluft einatme und meinen Blick über die umliegenden Alpen schweifen lasse, kriecht ein wunderbares Gefühl meine Beine hoch: Pures Glück! Der knirschende Schnee unter meinem Brett ist besser als jeder Techno-Beat. Und wenn mir am Abend doch nach Party ist, gibt mir Laax super Möglichkeiten, meine Beinmuskulatur noch ein bisschen mehr zu strapazieren. Philippe Grüebler, Bild- und Video Redaktor Tageskarte (18+): Wenn du jetzt einen fixen Tag buchst ab 56 Franken, sonst bis zu 75 Franken.

Obersaxen, Mundaun (GR)

zvg Der neue Sessellift im schönen Obersaxen.

Schon seit ich denken kann, gehe ich in der Wintersaison auf diesen Pisten boarden. Inzwischen kenne ich das Gebiet in- und auswendig. Langweilig wirds trotzdem nicht, denn erst kürzlich haben neue Lifte eröffnet. Das Bergtal und die Skipisten sind weit und offen, was besonders Anfängerinnen und Anfängern sowie Familien entgegen kommt. Schönwetter-Lovers kommen im Val Lumnezia, das seinen Namen nicht umsonst trägt, auf ihre Kosten: Meistens ist es schön sonnig und warm. Anaïs Rufer, Text-Praktikantin Tageskarte (18+): 59 Franken, ab 14 Uhr nur noch 42 Franken

Melchsee-Frutt (OW)

zvg Klein aber fein: Die Pisten in Melchsee-Frutt.

Auf diesen Hügeln im Herzen der Zentralschweiz habe ich als Kind Skifahren und als Teenager Snowboarden gelernt. Die meisten Pisten sind schön breit und nicht allzu steil. Speziell: Um zum Skigebiet zu gelangen, muss man sich mit einem flachen Schlepplift quer über den im Winter zugefrorenen und zugeschneiten See ziehen lassen. Und wer mal eine Abwechslung braucht, kann auf dem längsten Schlittelweg der Zentralschweiz acht Kilometer ins Tal hinuntersausen und dabei 1000 Meter Höhendifferenz zurücklegen. Janine Heini, Beauty-Praktikantin Tageskarte (20+): 55 Franken, ab 13 Uhr nur noch 41 Franken

St. Moritz, Corviglia (GR)

zvg Traumhafte Aussicht in St. Moritz.

Ich habe vor ein paar Jahren eine Woche Skiferien in St. Moritz verbracht und war positiv überrascht: Der luxuriöse Skiort hat mehr zu bieten als High Society in teuren Pelzmänteln. Damals übernachtete ich in der Jugendherberge, welche nur 15 Minuten Busfahrt von der Talstation entfernt ist. Das Skigebiet Corviglia hat ein breites Pistenangebot. Wer dann genug vom Skifahren hat, sollte einen Schwumm im Hallenbad oder einen Spaziergang über den gefrorenen St. Moritzersee machen. Milena Schneider, Mode-Praktikantin Tageskarte (18+): Wenn du jetzt einen Snow Deal buchst ab 45 Franken, sonst bis zu 79 Franken