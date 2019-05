Share on Whatsapp

Kennt ihr die Verzweiflung, wenn man keine aktuelle Podcast-Folge mehr zum Hören hat? Mit dieser langen Liste sollte euch das nicht mehr so schnell passieren.

Sie helfen beim Einschlafen , sind die perfekten Begleiter auf Zugfahrten und machen den Abwasch kurzweiliger: Podcasts sind regelmässig erscheinende Hörspiele für Erwachsene . Und das Beste ist, dass es dank des riesigen, meist kostenlosen Angebots für jede und jeden was zum Streamen dabei hat.

Schweizer/innen am Mikrofon

Genau genommen ist "Vaterland" kein Podcast, sondern ein Audiofeature, das im Rahmen der Masterarbeit von Michelle Akanji (ja, die Schwester des Nati-Spielers) entstand. Das Projekt, das die untypische Migrationsgeschichte von Michelles nigerianischem Papi erzählt, ist aber so wundervoll, dass es in dieser Liste nicht fehlen darf.

In jeder Folge redet Naomi mit einer Schweizer Frau über deren Sexualität . Übrigens, noch mehr Tipps für Sexpodcasts gibts hier .

Schräges Konzept , das aber irgendwie ganz gut funktioniert: Die beiden Rapper besuchen jede Woche ein neues Restaurant in Zürich. Wieder zu Hause rauchen die beiden einen Joint, geben eine Resti-Bewertung ab und sinnieren dann über dies und das.

Kafi und Sara sind Coaches und beste Freundinnen. Die beiden quirligen Frauen reden wie in der Beschreibung versprochen ungeschnitten, unscripted und ungefiltert .

Der Frauenfelder Moderator Julian Thorner spricht in seinem Podcast mit spannenden Menschen wie Comedian Kiko oder Lia Petri von der Schminkbar.

Comedy und Gequatsche

Jamies Papi hat einen schlechten erotischen Roman geschrieben und ihn als E-Book veröffentlicht. Im Podcast, der bereits über 150 Millionen mal gestreamt wurde, liest er mit seinen zwei Freunden daraus vor und kommentiert das Ganze so lustig und pointiert, dass gerade die TV-Adaption für HBO erschienen ist.

Jeden Monat fädelt Spotify ein Blind Date für zwei deutsche Promis ein und gibt ihnen via Zufallsprinzip Gesprächsthemen vor. Je nach Kombi ist das mal mehr, mal weniger unterhaltsam.

True Crime

Für diesen Podcast haben zwei SRF-Journalistinnen die unglaubliche Lebensgeschichte eines Verbrechers in eine sechsteilige Serie gepackt.

"Dirty John" erzählt vom soziopathischen Heiratsschwindler John Meeham, lässt dabei die Betroffenen selbst zu Wort kommen und war die Vorlage der gleichnamigen Netflix-Serie. Am liebsten will man alle Folgen nacheinander hören.

Die beiden Journalistinnen sprechen in jeder Folge über zwei wahre Kriminalfälle zu einem spezifischen Thema und begeben sich auf die Suche nach einer Erklärung für die Tat. Hin und wieder interviewen sie dafür auch Expertinnen und Experten.

Yes! Endlich einen guten neuen Podcast gefunden.

Daniel Fontenele on Unsplash

Politik und Wissen

Ihr wollt die Gegenwart verstehen? Vielleicht hilft euch der Blick in die Vergangenheit. Wer gern klugscheissert , ist bei diesem Podcast genau richtig.

Die Hintergrundsendung ist mit Themen wie Klimastreik-Bewegung, Aufschieberitis oder Kinderwunsch immer ganz nah am Leben. Zu jedem Thema gibts eine Kurzversion und eine vertiefende Folge.

Mental health und Mindfulness

20. "Jen Gotch is OK... Sometimes" von Girlboss Radio (auf Englisch)

Sie ist Geschäftsfrau und hat mit Ban.do einen der buntesten Onlineshops gegründet. Und sie ist bipolar. Leider gibts seit diesem Jahr keine neuen Folgen mehr der quirligen Kalifornierin. Jen Gotch, wo bisch?

21. "Willkommen bei dir" von "7Mind"

Ihr interessiert euch für Achtsamkeit? Dann ist der Podcast der Meditationsapp "7Mind" mit seinen praktischen Alltagstipps bestimmt was für euch.

22. "Shut up, Brain" von Benjamin at brilliantside.com (auf Englisch)

Benjamin Schoeffler spricht auf unterhaltsame Weise über Themen wie Meditation, Mindfulness und wie wir unsere Gedanken mit einfachen Tipps austricksen können.

23. "A Mindful Mess" von Dariadaria

Hier dreht sich alles um bewusstes Leben, das der Umwelt und einem selbst gut tut. Die österreichische Nachhaltigkeits-Bloggerin Madeleine Alizadeh tut das aber nie mit erhobenem Zeigefinger, sondern erzählt von ihren eigenen inneren Konflikten.

24. "Endlich Om" von Stefanie Luxat

Hier gehts um gesunde Ernährung, Selbstliebe und Nachhaltigkeit. Zielgruppe sind laut der Gründerin alle, die denken: "Mist, eigentlich müsste ich mal was in die Richtung tun, aber wo fang ich bloss an?" Sympa.

25. "Bin ich schön?" von "Neon"

Den Body Positivity Podcast des deutschen Onlinemagazins "Neon" gibts erst seit Februar. Redaktorin Ivy Haase geht darin mit ihren Gästen der Frage nach, was Schönheit ist und wie soziale Normen uns beeinflussen.