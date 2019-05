Beauty-Redaktorin Luise hat, seit sie leicht verpeilt gegen einen Hocker gerannt ist, unschöne Äderchen am Bein. Nun hat sie sich bei Fachärztin Martina Tröbinger vom Dermatologikum Zürich informiert, was es bei einer Entfernung zu beachten gibt.

Worin unterscheiden sich Besenreisser, Krampfadern und Co.? Bei Besenreisern handelt es sich um feine, oberflächlich in der Haut liegende, rot-bläulich-violette Venen an den Beinen, die auch schon bei jungen Frauen auftreten und vor allem aus kosmetischen Gründen stören können. Krampfadern sind dickere, krankhaft erweiterte Venen an den Beinen, die meist erst im Erwachsenenalter entstehen.

Und wie? Beide Aderarten entstehen durch eine Venenschwäche. Bei den Krampfadern ist es genauer gesagt eine Venenklappenschwäche: Das Blut kann nicht komplett Richtung Herz zurückgepumpt werden, sondern sackt nach unten in die Beine ab. Bei den Besenreisern handelt es sich dagegen um eine Erweiterung der Venen. Durch die ständige Stauung vom Blut im Venensystem kommt es zum Elastizitätsverlust der Venenwand – die Vene erweitert sich und wird sichtbar.

Werden Besenreisser mit der Zeit stärker sichtbar? Zusätzlich verschlechtern können sich Besenreiser durch stehende und sitzende Arbeitstätigkeit, Schwangerschaft und Übergewicht. Wenig Bewegung, viel Wärme wie zum Beispiel häufige Saunabesuche und häufiges, heisses Baden.