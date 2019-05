A-förmig, locker sitzend und knielang: Julia Roberts liebte sie in den 90ern, nun hat es die elegante Variante der Bermuda-Shorts zurück in die Kleiderschränke geschafft.

Es ist eines der heissesten Stylings des Sommers: Ein schlichtes, weisses Tanktop kombiniert zu schwarzen, luftigen Leder-Bermudas . Zu sehen war der unvergessliche Look in der SS19-Kampagne von Bottega Veneta – und bei unzähligen Influencern, die die ersten Kampagnenbilder unter dem neuen Creative Director Daniel Lee auf Instagram teilten.

Die neue, elegante Bermuda-Hose fällt locker, ist in A-Form geschnitten, kann Bundfalten oder Umschläge an den Säumen haben und sitzt taillenhoch (man erinnere sich an den roten 90s-Zweiteiler von Julia Roberts in "Pretty Woman") – oder sie sitzt wie bei Bottega Veneta tief auf den Hüften.