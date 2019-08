Seealpsee

Die Lage: Der gleichnamige See liegt oberhalb der Seealp auf 1141 Metern über Meer im Kanton Appenzell Innerrhoden. Vor Ort gibts zwei Gasthäuser.

Die Anreise: Der See ist vom Bahnhof Wasserauen in einer Stunde zu Fuss erreichbar und lässt sich in einer Dreiviertelstunde auf schönen Alpwiesen umrunden. Gutes Schuhwerk ist allerdings ein Must.

Das Highlight: Die Spiegelung der Appenzeller Bergwelt samt Säntis im klaren Wasser. Das ist übrigens auch das Fotosujet der lokalen Biermarke Quöllfrisch. Am besten geniesst man die Aussicht von einem der Ruderbote.