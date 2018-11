Wir haben nicht schlecht gestaunt, als wir das Video zu Bella Thornes neuer Beautylinie gesehen haben. In den 45 Sekunden gehts ganz schön zur Sache: Die 21-Jährige inszeniert sich im pinken Glitzerbody mit gespreizten Beinen vor einem Schoggibrunnen, besprüht sich nackt mit Schlagrahm und räkelt sich samt pinker Spitzenunterwäsche in Süssigkeiten. Worum gehts nochmal? Ah genau, die Lidschatten und Lippenstifte von ihrem Beautybrand Thorne by Bella.

Bella hat beim Clip selbst Regie geführt und rappt darin zu einem eigenen Song mit dem Titel "I’m a hoe 2". Genauso provokant hat sie auch die Namen ihrer Beautyprodukte gewählt: Eine dunkelbrauner Lipstain nennt sich "Sexual Chocolate", die tiefrote Variante heisst "Fuck Me Firetruck".

Die Kampagne sorgt für gemischte Gefühle

Die Meinungen zu Bellas freizügigem Video sind gespalten: "Was genau soll daran sexy sein?" und "Bella, wirst du jetzt die nächste Miley?" fragen User in den Kommentaren. Andere meinen: "Vergiss die Hater. Du traust dich was, sei stolz drauf!" Etwas absurd, wie wir finden, denn: Der Clip setzt so übertrieben auf "Sex sells", dass er fast schon ironisch rüberkommt. Vielleicht war das sogar beabsichtigt? Eines ist klar: Die 21-Jährige will wohl endgültig mit ihrer Disney-Vergangenheit brechen – und zieht dafür sogar blank.