Das französische Label Jacquemus beweist, dass ein High-Fashion-Shooting in Krisenzeiten auch mal nur mit einem iPhone und einem Supermodel zustande kommen kann.

Auch die Fashionwelt muss in diesen verrückten Zeiten an ihren eingefahrenen Konzepten rumschrauben. Der Sommer naht und die neuen Kollektionen tröpfeln langsam aber sicher in die Onlineshops. Wobei die Werbetrommel dafür zu rühren im Moment ziemlich schwierig ist: Grosse Kampagnen im öffentlichen Raum sind wenig effektiv und auch aufwendige Fotoshoots mit riesigem Team sind zurzeit nicht möglich.

Diese Hindernisse haben den französischen Designer Simon Porte Jacquemus zum Nachdenken gebracht. Und so inszenierte er zusammen mit dem Fotograf Pierre-Ange Carlotti und dem amerikanischen Supermodel Bella Hadid inszenierte er innerhalb von zwei Stunden seine neueste Kollektion – via Facetime.