Bis vor kurzem galt es noch als chic, statt einer Clutch nur mit dem Smartphone in der Hand an der Fashion Week unterwegs zu sein (ja, Sarah Harris, wir meinen insbesondere dich damit). Gigi und Bella Hadid haben nun eine neue Idee: Statt das neuste iPhone tragen die Model-Schwestern Bücher spazieren.

Getty Images

Während Bella sich scheinbar am liebsten in Horror-Stories vertieft – sie liest gerade den neusten Roman "The Outsider" von Stephen King – mags ihre ältere Schwester etwas tiefgründiger: Gigi setzte an der Milan Fashion Week auf den Roman "Der Fremde" von Albert Camus.

Getty Images

Hollywoods neuer Buchclub Das It-Model ist aber nicht die einzige, die sich am Roman des französischen Schriftstellers und Philosophen versucht. Gwyneth Paltrow etwa hat dasselbe Buch auch gelesen, wie sie mal in einem Interview verriet. Überhaupt ist die Schauspielerin eine bekennende Leseratte. Welche Bücher bei ihr und anderen Stars gerade aktuell sind, erfahrt ihr beim Runterscrollen.

Gwyneth Paltrow – "Circe" von Madeline Miller

Emma Watson – "The Things I Would Tell You" von Sabrina Mahfouz

Nicole Richie – "Die Unsterblichen" von Chloe Benjamin

Emma Roberts – "Joy Enough" von Sarah McColl